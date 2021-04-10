Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 100.47 - 101.93

Вымогательство взятки. Задержан следователь Аламудунского ОВД

177  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По факту вымогательства взятки задержан следователь Аламудунского ОВД. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности.

Как отмечается, 9 апреля 2021 года ГКНБ КР, в рамках оперативно-розыскных мероприятий по пресечению коррупционных

проявлений в правоохранительной системе Чуйской области задержан следователь ОВД Аламудунского района старший лейтенант милиции "Д.Б", при возврате ранее полученных денежных средств в качестве взятки.

Установлено, что следственными органами было инициировано фиктивное досудебное производство в отношении гражданина КР "М.у.Т" путем оказания морально-психологического давления через следователя "Д.Б" и получено 2000 долларов от "М.у.Т" за прекращение досудебного производства.

- В дальнейшем, во избежание огласки факта вымогательства, представителями следственных органов были возвращены "М.у.Т" 1500 долларов США. При возврате остальных денежных средств в размере 500 долларов США был задержан старший лейтенант милиции "Д.Б". Материалы по данному факту зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, - подчеркивается в информации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399460
Теги:
ГКНБ, МВД, взятка, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  