Вымогательство взятки. Задержан следователь Аламудунского ОВД

По факту вымогательства взятки задержан следователь Аламудунского ОВД. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности.

Как отмечается, 9 апреля 2021 года ГКНБ КР, в рамках оперативно-розыскных мероприятий по пресечению коррупционных

проявлений в правоохранительной системе Чуйской области задержан следователь ОВД Аламудунского района старший лейтенант милиции "Д.Б", при возврате ранее полученных денежных средств в качестве взятки.

Установлено, что следственными органами было инициировано фиктивное досудебное производство в отношении гражданина КР "М.у.Т" путем оказания морально-психологического давления через следователя "Д.Б" и получено 2000 долларов от "М.у.Т" за прекращение досудебного производства.

- В дальнейшем, во избежание огласки факта вымогательства, представителями следственных органов были возвращены "М.у.Т" 1500 долларов США. При возврате остальных денежных средств в размере 500 долларов США был задержан старший лейтенант милиции "Д.Б". Материалы по данному факту зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, - подчеркивается в информации.