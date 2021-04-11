Кыргызстан расширит туристические связи со Свердловской областью

В Свердловской области идет подготовка к Международной туристской выставке "Лето-2021", которая организуется в Екатеринбурге. Участие в ней, как ожидается, примут и представители отрасли из Кыргызстана.

Об этом шла речь на очередном заседании правления Уральской ассоциации туризма (УАТ), на которое были приглашены и представители генерального консульства КР в Екатеринбурге. Обсуждался и вопрос представительства в этом крупнейшем международном мероприятии специалистов и экспозиций из других стран, в том числе из Кыргызстана.

Выступивший в ходе заседания консул генконсульства КР Нурлан Алымбеков проинформировал о подготовке к участию кыргызской делегации в выставке. И отметил, что в текущем году Иссык-Кульская область республики будет представлена в статусе "Регион-Партнер". Такой статус поспособствует продвижению Прииссыккулья среди как российских, так и зарубежных участников турфорума, который будет проходить 16-17 апреля.

Консул также призвал членов правления УАТ и туроператоров Уральского региона активизировать сотрудничество с кыргызскими ассоциациями в сфере туризма.

Постоянными участниками выставки"Лето-2021" выступают ведущие туристические компании региона, крупнейшие туроператоры России, ближнего и дальнего зарубежья, туристические представительства различных государств. На сегодняшний день на сайте УАТ уже размещена информация о КР – "Календарь событий Кыргызской Республики", "Туристический потенциал Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей Кыргызской Республики".

Межрегиональная некоммерческая организация "Уральская Ассоциация туризма, действующая с 1996 года, включает более 60 участников, среди которых - крупнейшие туроператоры, туристические агентские сети, авиакомпании, высшие учебные заведения, страховые компании, гостиницы и санатории. Одной из важнейших задач в УАТ считают укрепление партнерства с туристскими ассоциациями и организациями других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Многоформатное сотрудничество между Кыргызстаном и Свердловской областью осуществляется на основе двустороннего межправительственного соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах, заключенного 28 марта 2019 года в Бишкеке. Действует также двусторонняя межправкомиссия по координации торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. К числу приоритетов в нем отнесено налаживание и развитие взаимодействия в сфере туризма.

Этим целям призвано способствовать и открытие в текущем году сезонного авиасообщения по маршруту Екатеринбург – Тамчы (международный аэропорт "Иссык-Куль") – Екатеринбург, возможное увеличение авиарейсов из Екатеринбурга в Бишкек и Ош в летний период. Первый авиарейс из столицы Свердловской области в Тамчы на берегу Иссык-Куля планируется выполнить уже в ближайшее время, сообщили в генконсульстве Кыргызстана в Екатеринбурге.