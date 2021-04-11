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На одном из рынков Бишкека мать потеряла 3-летнего сына

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- Оксана Гут
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Сотрудники УПСМ г.Бишкек вернули заблудившегося малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба УПСМ.

11 апреля примерно в 11:30 часов гражданка М.М. 1991 года рождения, находясь на одном из торговых рынков г. Бишкек, потеряла трехлетнего сына и обратилась за помощью к сотрудникам патрульной милиции.

"В свою очередь инспекторы патрульной милиции незамедлительно приняли решение о проведении поисковых мероприятий и в результате нашли и вернули ребенка матери", - говорится в сообщении.

В свою очередь мама мальчика выразила огромную благодарность прапорщику милиции Садыбакасовой Калие за оперативность.


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URL: https://www.vb.kg/399496
Теги:
Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, пропал ребенок, поиски
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