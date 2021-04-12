Кыргызстан посетит глава МИД Швеции

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит государства-участники ОБСЕ Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Визиты пройдут с 11 по 15 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.

Анн Линде также виртуально проведет встречу с министром иностранных дел Туркменистана 16 апреля.

Она проведет переговоры с главами государств, министрами иностранных дел и представителями правительства, встретится с представителями гражданского общества, которые будут сосредоточены на укреплении сотрудничества между ОБСЕ и странами Центральной Азии и поддержке центральноазиатских государств-участников в выполнении их обязательств перед ОБСЕ, в том числе посредством работы полевых операций ОБСЕ в регионе.

Министр Линде посетит полевые миссии в странах, а также Академию ОБСЕ в Бишкеке и Колледж сотрудников пограничного контроля ОБСЕ в Душанбе. ОБСЕ играет важную роль в поддержке прогресса стран во всех трех измерениях.

В центре внимания визита Линде будет обсуждение приоритетов шведского председательства в ОБСЕ, таких как поддержка концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ, включая совместные обязательства ОБСЕ и региональное сотрудничество. Во время визитов также будет обсуждаться повестка дня "Женщины, мир и безопасность" и значимое участие женщин в содействии развитию, включая расширение экономических прав и возможностей женщин.