Наплевательство или почему в Бишкеке негде проводить чемпионат по футболу?

Вчера, 11 апреля, в Канте на стадионе "Центральный" прошел очередной матч чемпионата страны по футболу среди команд премьер-лиги между командами "Дордой" (Бишкек) и местным клубом "Абдыш-Ата". Упорный поединок закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля - футболистов "Дордоя".

Не волнуйтесь, болельщики, в этом предложении нет ошибки. Номинальным хозяином поля действительно считался "Дордой", гостями, как ни страннно, были кантовские футболисты. Разве такое возможно? В нашем футболе, оказывается, все возможно.

Дело в том, что в Бишкеке на данный момент нет стадиона, на котором можно было бы проводить матчи национального первенства. На Центральной спортивной арене страны (б. стадион "Спартак") трава еще не успела подрасти, поле стадиона "Дордой" находится на реконструкции, не готово также к проведению матчей травяное покрытие в Физкультурной академии. Есть, правда, в столице еще один стадион - в Физкультурной академии, но и он пока не готов к проведению чемпионата страны.

Будем объективными. Поля с естественным покрытием не готовы из-за того, что весна пришла в нынешнем году с опозданием. Еще неделю назад в республике свирепствовал холод, почти каждый день шли дожди и снег. В таких условиях трава действительно растет плохо. А играть на грунте без травы - не дело. За одну игру можно уничтожить все корни растений. Кстати, вопиющий случай произошел нынешней зимой на одном из стадионов на юге страны. Там, во время холодов прошло крупное политическое мероприятие. Импровизированные трибуны были установлены прямо на футбольном поле. Сейчас эта полянка зияет огромными проплешинами, играть на нем в футбол опасно. Что мешало властям южных регионов страны проводить такие мероприятия в помещениях, на ипподромах? Непонятно. Одним словом, к спортивной инфраструктуре власти относятся наплевательски. Вместо строительства новых стадионов только гробят старые.

Во многих странах, в том числе и с более холодным климатом, уже в марте проводятся национальные чемпионаты. И травка в холода на тамошних спортивных аренах растет неплохо. Все дело в том, что еще в 70-х годах прошлого века спортивные функционеры многих цивилизованных стран под футбольными полями проложили трубы с горячей водой, которые способствуют быстрому росту травяного покрова. Мы это сделать не в состоянии. Вернее, никто этим вопросом в Кыргызстане не занимался. Ни до 1991 года, ни в наши времена.

Есть еще один вариант: играть на полях с искусственным покрытием. Но это тоже вопрос не простой. Дело в том, что даже под такими газонами должны быть проложены дренажные системы. Вода в таких случаях быстро уходит в почву, поле с искусственным покрытием становится более мягкими, не травмоопасным. Но на и на возведение таких газонов наши чиновники и бизнесмены тратиться не желают. Они обычно покупают рулоны с искусственной травкой в Китае, бросают их на бетон и считают себя после этого великими меценатами. А то, что на таких площадках часто калечатся дети и взрослые, никого потом из этих добродетелей не волнует.

Но есть в Кыргызстане футбольный оазис, В прямом и переносном смысле слова. Спортклуб "Абдыш-Ата" (Кант) возвел в своем городе три современных спортивных комплекса. На них, этих комплексах, есть поля с искусственной и естественной травой. За газонами, уложенным по всем правилам, ведется жесткий контроль. К примеру, на том же стадионе "Центральный" возведена такая полянка, что клубы английской премьер-лиг позавидуют. Создал это футбольное благолепие президент компании "Абдыш-Ата" Советбек Сакебаев. Благодаря его любви к спорту в Канте сотни мальчишек и девчонок приобщаются к футболу и другим видам спорта. Так почему же столичные бизнесмены никак не могут озаботиться проблемой нехватки спортивных объектов в Бишкеке? На этот вопрос есть короткий ответ: "Жадность".

На данный момент, бишкекским футбольным клубам негде не только играть, но даже тренироваться. "Алга", "Дордой" арендуют поля в Канте. но в последнее время спортклуб "Абдыш-Ата" поднял цены на свои услуги в два-три раза. Тот же "Дордой" для проведения матча на стадионе "Центральный" должен заплатить кантовчанам 60 тысяч сомов, а за одну тренировку не менее 20 тысяч. С такими расценками столичные дружины быстро пойдут по миру с протянутой рукой. Но других вариантов у них просто нет.

Кстати, в первом тайме матча с "Абдыш-Атой" 11-кратный чемпион Кыргызстана "Дордой" проигрывал сопернику со счетом 0:2. Два ведущих и самых опытных защитника команды Максим Шило и Мустафа Юсупов получили тяжелые травмы,тренируясь на полях с жестким покрытием и когда они восстановятся - неизвестно. А "Дордою" в скором времени выступать в розыгрыше Кубка Азиатской футбольной конфедерации.

На прошлой неделе президент Кыргызского футбольного союза Канатбек Маматов встречался с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. На переговорах зашла речь о строительстве в Бишкеке нового современного стадиона. Инфантино заявил. что ФИФА готова полностью профинансировать этот проект, но власти Кыргызстана должны найти место для возведения спортивной арены.

Интересно, знает господин Инфантино или нет, что возвести стадион в нашей столице обещал еще его предшественник Йозефф Блаттер, он только просил наших чиновников побыстрее найти место для возведения спортивной арены. Правительстве до сих пор ищет это место...