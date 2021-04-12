Обращение Наримана Тюлеева по итогам выборов в Бишкекский городской кенеш

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев по итогам выборов в Бишкекский городской кенеш обратился к жителям столицы. Ниже приводим текст обращения:

"Дорогие горожане!

Хочу сказать вам большое спасибо за вашу поддержку и доверие, которое вы выразили мне и партии "Ак Бата". Ваши голоса, отданные за нас, являются нашей персональной ответственностью перед вами. Я и моя команда будем работать на благо столицы и каждого ее жителя 24 часа 7 дней в неделю. Вместе мы преобразим Бишкек, и вернем ему былую славу зеленого, чистого, ухоженного и безопасного города.

Политическая партия "Ак Бата" выиграла выборы честно, мы одна из немногих партий, которые не использовали грязные методы борьбы – подкуп избирателей, административный ресурс и т.д. Принцип партии "Ак Бата" - демократические выборы и прозрачная работа. Этих принципов мы будем придерживаться все время своей деятельности.

Хочу также поздравить всех лидеров и членов партий, которые прошли в Бишкекский городской кенеш и пожелать всем честной и плодотворной работы.

Что касается разговоров о создании коалиции с другими политобъединениями. Да, действительно, к нам обратились руководители партий с предложением создать коалицию большинства, а также с обещанием поддержать мою кандидатуру на пост мэра. Я не отрицаю факт встречи с Салымбековым и Суракматовым, но называть это переговорами не стал бы. Я предложил проведение чистых и честных выборов. В ходе агитационной кампании мы, итак, столкнулись с массовым беспределом со стороны квартальных, домкомов, использованием административного ресурса, и даже были задержания. Моей целью было достичь договоренности о честных выборах. Об этом мы и пожали руки. Увы, этого не произошло. В день выездных голосований и в день выборов были массовые нарушения, подкупы. Возможно, это не личная вина лидеров партий. Партии, собранные из групп различных кандидатов со своими интересами, не могут контролировать всех их, у них нет идеи, есть только цель - власть. Партия "Ак Бата" отличается даже от так называемых прогрессивных и молодых партий жесткой дисциплиной, единой идеей – развитие Бишкека и жестким контролем за деятельностью кандидатов. Кого-то может покоробить такой авторитарный режим в партии, но для меня главное соблюдение законности и чистота выбора народа.

Я полностью согласен с гражданским обществом о необходимости аннулировать итоги выездных голосований. Пока нет и речи о создании коалиции, до тех пор, пока ТИК и следственные органы не примут окончательное решение по выявленным нарушениям. Должна быть неотвратимость наказания и нарушения должны быть устранены. После завершения этих процедур "Ак Бата" начнет переговорный процесс. И мы готовы сотрудничать не только с партиями, но и с отдельными членами всех фракций, кто будет разделять наши ценности по реализации реформ и развитию города. Еще раз повторюсь, что коалиция будет создала лишь в случае верховенства закона. Горкенеш должен быть открытым и подотчетным органом, реально представлять интересы горожан".