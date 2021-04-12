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В Бишкеке пропала несовершеннолетняя девочка

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- Виктория Гунгер
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В Бишкеке пропала несовершеннолетняя девочка - Назик Уланова, 2005 года рождения. 7 апреля вышла около 15.30 из дома по улице Фирсова. По настоящее время ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Как отмечается, 11 апреля в милицию с заявлением о розыске обратилась ее мать Б.Г .

11 апреля 2021 года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка Б.Г. с просьбой оказать содействие в ее поисках.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района.

Приметы девочки: рост примерно 160-165 см, волосы средней длины, особые приметы, со шрамом от ожога на правой ноге. Была одета: в черную кожаную куртку, черную футболку, джинсы синего цвета, белые кроссовки.

- Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Улановой Назик Улановны, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0771 14-11-90, 0500 33-99-66, 0500 79-33-33 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/399541
Теги:
ГУВД, розыск, Бишкек, Кыргызстан, пропали дети
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