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В Турции запущена программа вакцинации для работников турсектора

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- Екатерина Улитина
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В рамках программы "Безопасный Туризм" в Турции при координации Министерства Культуры и Туризма Турции, Министерства Здравоохранения Турции и Агентством по Продвижению и Развитию Туризма Турции (TGA) запущена система вакцинации от коронавируса для сотрудников туристического сектора. Вакцинация от коронавируса всего персонала туристической отрасли завершится до начала летнего сезона 2021 года.

Программа вакцинации от коронавируса коснется сотрудников авиакомпаний, аэропортов, объектов размещения, туристических агентств, а также профессиональных гидов. Программа направлена на прием иностранных путешественников в предстоящем летнем сезоне и для обеспечения здоровья и безопасности работников туризма и жителей. В рамках продолжающихся усилий по борьбе с COVID-19 и дальнейшего укрепления позиций в качестве одного из самых безопасных мест в мире, Турция продолжает инвестировать в "Программу сертификации безопасного туризма" Эта программа была запущена в туристическом сезоне 2020 года и стала основой борьбы с эпидемией в отелях, предприятиях общественного питания и на транспорте. Документ стал обязательным для всех отелей с номерным фондом более 30 номеров. К настоящему времени сертифицировано более 8 тыс. объектов.


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URL: https://www.vb.kg/399551
Теги:
вакцина, туризм, Турция, коронавирус
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