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В Москве задержали троих кыргызстанцев, объявленных на родине в розыск

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- Евгений Денисенко
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Усилиями кыргызских и российских сотрудников стражей порядка в Москве выявлены и взяты под стражу трое граждан Кыргызстана. В разные годы они совершили правонарушения у себя на родине, после чего попытались скрыться от уголовной ответственности за пределами республики.

В представительстве МВД КР в РФ, сотрудники которого и взаимодействовали в Москве с российскими коллегами, к числу приоритетов в своей деятельности отнесли розыск и задержание лиц, скрывающихся на территории Российской Федерации от кыргызстанских правоохранителей. В результате в текущем году в РФ уже удалось установить местонахождение ряда таких сограждан, после чего им предстоит предстать перед отечественным . И вот – очередные задержания.

Один из этих людей - 31-летний уроженец Чуйской области Э.О., находившийся в межгосударственном розыске с 2012 года за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Вместе с двумя установленными соучастниками он ночью ворвался в один из домов в Сокулукском районе, хозяева которых были избиты, а затем под угрозой расправы отдали грабителям 100 тысяч сомов.

Другая задержанная – 71-летняя уроженка Ошской области К.С., которая с 2016 года скрывалась за мошенничество, совершенное в значительном размере. А вот 41-летний уроженец Таласской области М.Э. с декабря 2020 года разыскивался отделом внутренних дел Таласского района за неуплату средств на содержание детей.

"Инициаторы розыска уведомлены. Совместно с ними решается вопрос о передаче задержанных в установленном порядке представителям правоохранительных органов Кыргызской Республики для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в представительстве МВД КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/399613
Теги:
розыск, Россия, Кыргызстан
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