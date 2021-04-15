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Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни

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Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший коронавирусом, заявил, что легко перенес заболевание благодаря российской вакцине "Спутник V".

"Я смог хорошо перенести благодаря вакцине, что я получил", - сказал он, обращаясь к гражданам.

Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат третьего апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. Ранее президента привили российской вакциной.

Медики ранее сообщили, что Фернандес вернется к своей обычной работе с четверга.

"Спутник V" зарегистрирован почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.

Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности, а эффективность составила 91,6 процента.

"Спутник V" предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/399696
Теги:
вакцина, Россия, Аргентина
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