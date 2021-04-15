Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни

Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший коронавирусом, заявил, что легко перенес заболевание благодаря российской вакцине "Спутник V".

"Я смог хорошо перенести благодаря вакцине, что я получил", - сказал он, обращаясь к гражданам.

Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат третьего апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. Ранее президента привили российской вакциной.

Медики ранее сообщили, что Фернандес вернется к своей обычной работе с четверга.

"Спутник V" зарегистрирован почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.

Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности, а эффективность составила 91,6 процента.

"Спутник V" предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Источник: РИА новости