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Торговали водительскими правами. Задержаны должностные лица ГУ "Унаа"

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- Екатерина Улитина
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В Государственном учреждении "Унаа" была выявлена устойчивая коррупционная схема при приеме квалификационных экзаменов на получение гражданами водительских удостоверений. В результате чего водительские удостоверения выдавались лицам, не прошедших соответствующей подготовки в автошколах. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

"Ответственные должностные лица ГУ "Унаа" в сговоре с преподавателями автошкол путем удаленного доступа к автоматизированной системе тестирования манипулировали результатами тестирования. При этом, установлены факты систематического получения начальниками ГУ "Унаа" г.Ош - "А.А.М." и Ошской области - "А.Б.Ж." денежных средств от выпускников автошкол в сумме 5000 сом за "успешное" прохождение компьютерного тестирования и практического вождения, в результате чего в данных подразделениях ГУ "Унаа" все выпускники с первого раза сдавали экзамены и получали водительские удостоверения", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

Ведомство отмечает, что ранее руководство Государственной регистрационной службы неоднократно информировали о коррупционных проявлениях при выдаче гражданам водительских удостоверений с предложениями по их устранению.

В настоящее время проводятся соответствующая работа по установлению аналогичных схем в других территориальных подразделениях ГУ "Унаа", а также привлечению к уголовной ответственности всех участников данной коррупционной схемы.


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URL: https://www.vb.kg/399711
Теги:
ГКНБ, ГРС, коррупция, Кыргызстан, водительское удостоверение
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