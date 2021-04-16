По факту захвата айыл окмоту в Пригородном начато досудебное производство

По факту захвата здания айыл окмоту в селе Пригородное Чуйской области проводится досудебное производство. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как напомнили в правоохранительных органах, накануне 15 апреля 2021 года около 06:48 часов в дежурную часть ГУВД Чуйской области поступило сообщение по факту акции протеста нескольких граждан с требованием в айыл окмоту Пригородного.

- На место сразу же выехали руководство и сотрудники ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района. Выяснилось, что 15 апреля 2021 года примерно в 06:00 часов неизвестные женщины в количестве 9-10 человек, проникнув в здание айыл окмоту, начали угрожать самосожжением. При этом они закрылись внутри здания. Основным требованием указанных женщин были решение вопроса, полученных ими кредитов. Спустя несколько часов, вопрос был урегулирован и женщины покинули помещение, - отмечается в сообщении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статей 208(Самовольное занятие или захват помещения, здания или сооружений) УК КР.

В настоящее время по материалам досудебного производства проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия. Досудебное производство продолжается.