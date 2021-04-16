В ГРС ответили на информацию ГКНБ о продаже водительских прав

В пресс-службе Государственной регистрационной службе при Минюсте рассказали о мерах, которые применяются с целью искоринения коррупционных проявлений при выдаче водительских удостоверений.

"В рамках демонтажа коррупционных схем Государственная регистрационная служба ведет работы по усовершенствованию автоматизированных систем в ведомстве с целью снижения влияния человеческого фактора.

Разработан алгоритм мероприятий по вопросам устранения коррупционных проявлений системного характера, в частности образована постоянно действующая комиссия по проведению мониторинга деятельности при проведении тестирования на получение водительских удостоверений. Во всех регистрационных отделах ГУ "Унаа" обновлен функционал АИС "Тестирование водительского состава" в части автоматической идентификации курсантов при прохождении теоретического экзамена (исключение ключей-токенов), авторизация сотрудников через Е-Кызмат, процесса сдачи теоретического экзамена, в случае отключении веб-камер по идентификации курсантов и в части проставления контроля на 30 минут, в случае опоздания курсантов в назначенное время на прохождение теоретического тестирования", - говорится в сообщении ГРС.

Кроме того, ведомство сообщает, что в начале марта текущего года в экзаменационном классе Бишкекского городского отдела ГУ "Унаа" началась поэтапная установка операционной системы "Ubuntu" на действующем оборудовании. Кроме того, экзаменационный зал оснащен камерами видеонаблюдения с четырех сторон, а также в зале приема заявлений на водительское удостоверение.

"По итогам успешного внедрения данного проекта планируется обеспечить операционной системой "Ubuntu" все региональные отделы ГУ "Унаа". Преимущество операционной системы "Ubuntu" - централизованное управление, блокировка установки второстепенных программ, что исключает возможность удаленного входа, подключения и совершения каких-либо действий.

Кроме того, планируется создать центр мониторинга с установлением больших мониторов, позволяющих проводить контроль и наблюдение за процессом проведения тестирования курсантов (теорию и практику) в отделах ГУ "Унаа"", - отметили в ГРС.

Также пошагово ведется работа по перепрофилированию территориальных отделов ГУ "Унаа" в автоЦОНы в формате "open space", что позволит обеспечить открытость и прозрачность оказываемых услуг.

"Все вышеуказанные мероприятия направлены на исключение коррупционных рисков, искоренение процедур незаконного прохождения экзаменов и получения водительских удостоверений лицами, не обладающими знаниями Правил дорожного движения и навыками управления транспортными средствами", - заключили в службе.

Напомним, сегодня ГКНБ сообщил о задержании должностных лиц в ошском филиале ГУ "Унаа". Их подозревают в создании коррупционной схемы, при которой водительские удостоверения получали люди, не прошедшие обучение в автошколах. В своем сообщении ГКНБ подчеркнул, что руководство Регистрационной службы было неоднократно проинформировано о коррупционных проявлениях при регистрации водительского состава.