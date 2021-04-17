В Узбекистане установят самую большую в мире скульптуру коня из бронзы

В Узбекистане в городе Ургенч установят самую большую в мире скульптуру коня из бронзы. Она попадет в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на телеканал "360".

Скульпторы в Жуковском завершают работы по отливу из бронзы самой большой в мире скульптуры коня, остались лишь небольшие детали. Вместе с постаментом высота изваяния составит 25 метров. Делают его по заказу правительства Узбекистана и установят в городе Ургенч. Пока конь еще находится в Подмосковье.

Больше конь только в Монголии – вместе с Чингисханом он 50 метров в высоту, но он не из бронзы. Так что этот памятник будет отмечен в Книге рекордов Гиннесса, как самый большой конь из бронзы.

"Не то что они захотели, чтобы он был самый большой. Нет, такого не было. Если бы они хотели сделать самого большого, они могли бы и 50 метров заказать. Он оптимальный для архитектурного пространства этого города, для обзора именно той архитектурной среды", – отметил скульптор, автор проекта Виталий Казанский.

На скульптуре конь будет не один. Его оседлает народный герой Узбекистана Джелал ад-Дин Мангуберди, который ровно 1200 лет назад возглавлял сопротивление монгольскому вторжению.

"Коней такого масштаба еще никто не делал. Мы делали коня немного поменьше, для Турции. Они увидели этого коня и решили, что мы сможем сделать такого, но больше", – рассказал генеральный директор компании "Лит Арт" Александр Устенко.

Над проектом работали два года. Авторы предлагали несколько вариантов скульптуры. В итоге финальную версию одобрил лично президент Узбекистана.