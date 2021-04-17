В одной из школ Ташкента у учеников начали проверять длину носков. Оказалось, так администрация борется с ЛГБТ, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Вчера люди зашли в класс моего сына и во время урока сняли с детей обувь, дабы проверить – короткие у них носки или длинные. Детей с короткими носками сфотографировали. Они объяснили это борьбой с ЛГБТ", – написала в своем Телеграм-канале блогер Шахноза Соатова.

По ее словам, непонятно, почему вместо урока в школах начали проводить лекции, в которых упоминается тема ЛГБТ. Это, добавила она, антипропаганда, доведенная до абсурда.

"Я рассматриваю это как пропаганду ЛГБТ, в конце концов, черный пиар – это тоже пиар. Однако, у школы много хозяев – всем же нужно выполнить свой план, и поэтому можно прервать урок подобным образом. У них нет такого понятия, что образование священно. Каждый раз, когда дети возвращаются со школы, они говорят, что кто-то прервал урок, чтобы проверить форму, и били тех, у кого не было галстуков", – написала Соатова.

По ее данным Министерство народного образования такого указания не давало. Так что это задание другой организации, или, может быть, чья-то личная инициатива, считает блогер.

"Было время, когда урокам мешали "камолотчики". Что теперь эстафета перешла к "маънавият"чикам? Во время урока узбекского языка на протяжении 20 минут учащимся читали лекцию о ношении коротких носков. Сколько уроков срывают такими 20-30 минутными лекциями? Разве они не понимают, что духовность в первую очередь строится на знаниях и грамоте. Неужели нельзя пойти по пути мягкой пропаганды, воспитывать, не вмешиваясь в образовательный процесс, не организуя такие лекции на уроках, а развивая бесплатные кружки, различные школьные постановки", – отметила она.

Соатова также подчеркнула, что длину носков ребенка должен определять только он сам и его родители.