Капремонт улицы Койбагарова: Мешающие строительству ларьки убрали

Столичные власти демонтировали торговые павильоны в 4 микрорайоне, которые препятствовали реконструкции дороги. Кроме того, их просили убрать и местные жители, возмущаясь, что объекты стоят на газонах.

Напомним, в настоящий момент ведется капитальный ремонт улицы Койбагарова, на всем ее протяжении от Каралаева до Жукеева-Пудовкина. Его выполняет китайский подрядчик China Road and bridge corporation в рамках второй фазы масштабной программы, финансируемой правительством КНР, "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек".

"Вечерний Бишкек" уже сообщал, что строители, при укладке новых ирригационных лотков, столкнулись с препятствиями в виде нескольких торговых павильонов. Новые арыки упирались прямо в них. Примечательно, что все киоски стояли на газонах, а два из них занимали еще и часть тротуара. Мало того, владельцы одного из объектов при организации крыльца забетонировали два живых дерева. Все перечисленное вызывало серьезное недовольство со стороны местных жителей.

Однако теперь этот вопрос решен – ларьки демонтированы. Напоминают о них лишь оставшиеся фундаменты и кучи мусора. Правда, один павильон увезли не далеко – на газон возле соседнего дома. Местные надеются, что это временное решение, так как подобная передислокация на постоянной основе никого из жителей близлежащих этажек не устроит.

В остальном же строительные работы на Койбагарова ведутся в обычном режиме. В настоящий момент подрядчики из Поднебесной укладывают новые лотки, укатывают грунтовую подушку под будущий асфальт и начинают устанавливать бордюры.