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В Бишкеке из-за коронавируса сегодня закрыли еще четыре школы на карантин

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- Оксана Гут
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В Бишкеке на 19 апреля COVID-19 заразились 29 учеников и 22 учителя, из них семеро - внебольничной пневмонией. Об этом на брифинге сообщила начальник управления образования при мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева.

По ее словам, с апреля в связи с регистрируемыми случаями коронавируса на карантин было отправлено семь школ. С сегодняшнего дня - еще четыре школы. Иманалиева отметила, что учреждения закрываются на две недели в случае, если в них заболели два и более человек (ученики и сотрудники школ).

"21 апреля уже открывается школа №13, 22 апреля - еще две школы, 24 - еще одна. 26 апреля - остальные. Те четыре школы, которые сегодня закрылись выйдут с карантина 3 мая", - сказала Эльмира Иманалиева.


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URL: https://www.vb.kg/399799
Теги:
мэрия, школа, Бишкек, Кыргызстан, ученик, коронавирус, карантин
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