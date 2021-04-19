В Бишкеке из-за коронавируса сегодня закрыли еще четыре школы на карантин

В Бишкеке на 19 апреля COVID-19 заразились 29 учеников и 22 учителя, из них семеро - внебольничной пневмонией. Об этом на брифинге сообщила начальник управления образования при мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева.

По ее словам, с апреля в связи с регистрируемыми случаями коронавируса на карантин было отправлено семь школ. С сегодняшнего дня - еще четыре школы. Иманалиева отметила, что учреждения закрываются на две недели в случае, если в них заболели два и более человек (ученики и сотрудники школ).

"21 апреля уже открывается школа №13, 22 апреля - еще две школы, 24 - еще одна. 26 апреля - остальные. Те четыре школы, которые сегодня закрылись выйдут с карантина 3 мая", - сказала Эльмира Иманалиева.