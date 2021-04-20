ГРС напомнила о рисках, сулящих владельцу при продаже авто по доверенности

ГРС рекомендует осуществлять перерегистрацию автомашин при совершении сделки купли-продажи.

"В рамках проекта "Безопасный город" при совершении сделки купли-продажи транспортных средств в обязательном порядке следует осуществлять перерегистрацию авто в отделениях ГУ "Унаа"", - заявляют в пресс-службе ведомства.

Купля и продажа автотранспортного средства по доверенности имеет следующие негативные последствия для владельца:

- собственник несет ответственность за неуплату налога за автотранспортное средство и штрафы за нарушение правил дорожного движения;

- собственник несет ответственность за переданное авто в случае совершения преступления или дорожно-транспортного происшествия с участием автотранспортного средства.

- получатель авто по доверенности не имеет права переоформить его на свое имя;

- в случае смерти законного владельца, доверенность теряет свою силу и могут возникнуть проблемы при наследовании.

К тому же нельзя забывать и об ответственности по выплате штрафов за нарушение ПДД (уведомление также приходит на адрес официального

владельца транспортного средства). Кроме этого, генеральная доверенность на транспортное средство может быть отозвана продавцом при

возникновении споров с покупателем.