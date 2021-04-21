"Резиновые" квартиры избирателей. В ГРС прокомментировали массовые прописки

Члены партии "Эмгек" в Токмоке массово прописывали в своих жилых помещениях десятки и даже сотни человек. Такой информацией поделились сразу два источника - кандидат в депутаты от партии "Бирге" Кайрата Чокеев и бывшая член ЦИК Атыра Абдрахматова.

К примеру, претендент на мандат из "Эмгека" Рустам Юнусов прописал в своей трехкомнатной квартире 90 человек, - сказал Чокоев на пресс-конференции в Бишкеке.

Атыр Абдрахматова, которая отслеживала нарушения во время выборов, рассказала, со ссылкой на информацию местных жителей, что перед выборами в Токмоке прописали около 3 тысяч человек, которые никогда не жили в городе.

Редакция VB.KG обратилась с запросом в Государственную регистрационную службу по вопросу появления "резиновых квартир" в городах, где прошли выборы.

Так, согласно их данным, перед выборами в местные кенеши, в городах, где проходило голосование не наблюдалось аномального роста количества граждан, вставших на регистрационный учет.

В феврале, согласно данным Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния было зарегистрировано:

в Оше - 1013 граждан;

в Бишкеке - 3012 граждан;

в Караколе - 179;

в Токмаке - 249.

В марте число зарегистрированных в городах граждан стало увеличиваться:

Ош - 1325 граждан прошли регистрацию;

Бишкек - 3926;

Каракол - 306;

Токмак - 272.

В пресс-службе ГРС также напомнили, что перед местными выборами, которые прошли 11 апреля, было выпущено положение, согласно которому должностные лица обязаны информировать руководство и территориальные избирательные комиссии о случаях, когда на одной жилплощади регистрируется более 10 человек.

В настоящее время ведомство проверяет информацию, озвученную на пресс-конференции. О заключении в пресс-службе пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, 11 апреля во многих городах Кыргызстана прошли выборы депутатов местного кенеша. Официальные итоги выборов еще не подведены. Тем временем, некоторые партии и активисты требуют отменить итоги голосования или исключить партии, которые подозревают в подкупах голосов и в предвыборных махинациях.