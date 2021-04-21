Путин: Общие проекты в ЕАЭС нацелены на рост благосостояния граждан

Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества и последовательно выступает за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединённых Наций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию страны, с которым он обратился 21 апреля.,

Россия, подчеркнул ее глава, на основе взаимного уважения выстраивает связи с абсолютным большинством государств мира: в Азии, Латинской Америке, в Африке, со многими странами Европы. "Последовательно и в приоритетном порядке расширяем контакты с ближайшими партнёрами по Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Содружеству Независимых Государств, союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщил президент РФ.

Он также отметил взаимодействие в формате ЕАЭС: "Наши общие проекты в рамках Евразийского экономического союза нацелены на то, чтобы обеспечить рост экономики и благосостояния граждан. При этом здесь появляются новые интересные направления, такие как развитие транспортно-логистических коридоров".

"Уверен, - продолжил Путин, - они станут надёжными инфраструктурными каркасами большого евразийского партнёрства. Российские идеи этого широкого открытого объединения уже осуществляются на практике, в том числе за счёт сопряжения с другими интеграционными процессами".

"Всё это не умозрительные геополитические построения, а сугубо прикладные инструменты решения задач национального развития", - подчеркнул российский лидер.