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ГРС: Перед выборами 11 апреля массовых прописок в Токмоке не зафиксировано

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- Екатерина Улитина
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Перед прошедшими 11 апреля выборами в городские кенеши, в Токмоке не наблюдалось массовой регистрации граждан. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГРС.

"Государственная регистрационная служба при министерстве юстиции КР официально сообщает по поводу информации, что в г. Токмок обнаружены "резиновые квартиры" со "свежей" массовой пропиской граждан в канун выборов в местные кенеши страны. По результатам сверки адресов, указанных в заявлении за период с 01.01.2021 г. и по настоящее время регистрация (прописка) граждан в г. Токмок не производилась", - сообщает Государственная регистрационная служба.

Однако, факты массовой прописки граждан были зафиксированы в январе и феврале прошлого года.

ГРС отмечает, что в августе 2020 года в целях предотвращения случаев массовой смены адресов граждан в преддверии выборных процессов принято решение производить идентификацию граждан на основе графического изображения лица с применением технологии "Face ID" при регистрации по месту постоянного жительства. Также в постановлении учтены случаи, когда на момент регистрации в жилом помещении выявится более 10 зарегистрированных граждан, за исключением близких родственников, сотрудник регистрационного учёта производит регистрацию, при этом в течение одного рабочего дня и направляет (в бумажном или электронном виде) извещение в орган местного самоуправления, районный отдел органа внутренних дел и территориальные избирательные комиссии.

Напомним, ранее представители некоторых партий и активисты заявили о "резиновых квартирах" в Токмаке, в которых были зарегистрированы десятки и даже сотни человек. В прошлом году в ряде городов были зафиксированы случае массовых прописок. Эту технологию использовали партии, чтобы привезти в города, где пройдут выборы лояльных к ним избирателей.


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URL: https://www.vb.kg/399959
Теги:
выборы, Токмак, Кыргызстан, ГРС
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