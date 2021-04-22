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Несправедливость следствия. Кыргызстанка обратилась к Садыру Жапарову

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- Виктория Гунгер
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В редакцию VB.KG обратилась гражданка Мадина Барбарина. В поисках справедливости она написала открытое письмо президенту КР Садыру Жапарову. Женщина уже второй год пытается доказать в рамках правового поля должностные преступления госнотариусов Сокулукского района, но пока безрезультатно. Но, по ее словам, следствие и суд специально "волокитят" дело в пользу ее родственника.

- Речь идет о серьезном преступлении – подделке завещания моего дедушки Василия Баредтдинова, которое я пытаюсь доказать. В Сокулукской госнотариальной конторе имеются три разных завещания одного лица, заверенные разными нотариусами. Однако ни один правоохранительный орган до сих пор не может установить подделку, несмотря на многочисленные факты. Я считаю это произволом и вседозволенностью лиц, которые обязаны привлекать к ответственности виновных. При этом, противоправными действиями нотариусы нарушили мои законные права и интересы, - пояснила Мадина Барбарина.

Примечательно, что несмотря на то, что женщина уже несколько раз отправляла письма в Аппарат президента на имя экс-главы КР Сооронбая Жээнбекова, следствие и суд продолжают "волокитить" судебный процесс, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Мадина подозревает, что здесь сыграла свою роль коррупционная составляющая.

В отчаянии кыргызстанка просит Садыра Жапарова взять под личный контроль расследование по ее делу и привлечь к ответственности представителей закона, допустивших нарушения, если таковые имеются.


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URL: https://www.vb.kg/399969
Теги:
Народный, население, президент, уголовная ответственность, Кыргызстан, Помощь, Садыр Жапаров
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