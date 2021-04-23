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В Москве прошли четырехчасовые переговоры Путина и Лукашенко

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В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает издание Медуза со ссылкой на белорусское агентство БелТА.

Встреча продолжалась три часа и 55 минут. Что обсуждали Путин и Лукашенко, пока не сообщается.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко обсуждали взаимодействие в экономике, в частности, в сферах энергетики и медицины.

Перед началом переговоров Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции. "Немного осталось - две-три очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение", - добавил Лукашенко.

17 апреля Лукашенко заявил, что скоро объявит об одном из своих "принципиальных решений за четверть века президентства". Что это будет за решение, он не уточнил.

В тот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении попытки захвата власти и покушения на Лукашенко и членов его семьи. Двое предполагаемых участников заговора - белорусский политолог Александр Федута и живущий в США белорусский адвокат Юрий Зенкович - были задержаны в Москве с помощью ФСБ. Лукашенко заявил, что за покушением стоят спецслужбы США.

21 апреля, обращаясь с ежегодным посланием Федеральному собранию, Путин подчеркнул, что западные страны не заметили и не осудили попытку покушения на Лукашенко.

В Беларуси эксперты ожидали, что после переговоров в Кремле Путин и Лукашенко могут объявить о дальнейшей интеграции - например, о размещении российской военной базы в Беларуси.


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URL: https://www.vb.kg/400000
Теги:
Беларусь, визит, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
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