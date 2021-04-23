Парковка вне закона: Пешеходы? Не, не слышали

Предлагаем вниманию читателей очередную подборку автохамов, которые позволяют себе парковаться на тротуарах, либо в других запрещенных для этих целей местах.

Первый уникум расположился на пешеходной дорожке на улице Медерова. Благо она широкая и есть возможность пройти, не обтирая забор или бочину машины. Впрочем, это не отменяет самого факта грубейшего нарушения ПДД. Но патрули здесь не частые гости, так что можно не бояться.

Все остальные автомобили, за исключением последнего, в одно и то же время стояли на тротуаре на улице Жукеева-Пудовкина. Здесь нужно акцентировать внимание на том, что на отрезке от Медерова до Горького, как раз там, где запечатлена девушка с детской коляской, обходящая паркуна по проезжей части, пешеходные дорожки и так есть не везде. Так еще и имеющиеся используются в качестве стоянки.

Выше пересечения с Жигулевской с восточной стороны тротуар довольно сильно разбит. А на фотографиях видна одна из причин, почему он в таком состоянии. Одни паркуются, другие объезжают по нему ямы, и лишь пешеходы молча обходят припаркованные не по правилам машины.

Ну а заключительное фото – бусик стоит прямо перед пешеходным переходом на улице Суеркулова (Донецкой), что запрещено. Так как из-за него остальным участникам дорожного движения не видно выходящих на "зебру" пешеходов. По правилам он обязан держаться на расстоянии не менее 5 метров до нее. Но кто бы еще эти правила читал…