В Кыргызстане стартовала вакцинация российским препаратом "Спутник V"

В Кыргызстане стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Первым прививку получил доктор медицинских наук, почётный директор Национального хирургического центра КР 93-летний Мамбет Мамакеев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития КР.

Во время процедуры в ЦСМ #7 присутствовал глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

По данным пресс-службы ведомства, вакциной "Спутник V" на первом этапе будут прививать лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Списки будут формировать ЦСМ.

Напомним, накануне в Кыргызстан доставили первую партию российской вакцины "Спутник V" в количестве 20 тысяч доз.