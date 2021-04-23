Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

В Кыргызстане стартовала вакцинация российским препаратом "Спутник V"

359  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Первым прививку получил доктор медицинских наук, почётный директор Национального хирургического центра КР 93-летний Мамбет Мамакеев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития КР.

Во время процедуры в ЦСМ #7 присутствовал глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

По данным пресс-службы ведомства, вакциной "Спутник V" на первом этапе будут прививать лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Списки будут формировать ЦСМ.

Напомним, накануне в Кыргызстан доставили первую партию российской вакцины "Спутник V" в количестве 20 тысяч доз.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400013
Теги:
вакцина, Россия, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  