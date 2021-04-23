В Кара-Суйском районе в гараже своего дома повесилась мать четверых детей

В селе Кара-Суйского района повесилась мать четверых детей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

В дежурную часть РОВД Кара-Суйского района поступила информация о том, что 22 апреля около 13:10 часов в селе Ишкаван Кызыл-Кыштакского а/о Кара-Суйского района повесилась женщина.

Данный факт был зарегистрирован в журнале учета информации Кара-Суйского РОВД. На место происшествия выехали руководство и оперативно-следственная группа Кара-Суйского РОВД. Было установлено, что 32-летнюю жительницу с. Ишкаван Кызыл-Кыштакского а/о Кара-Суйского района обнаружили 22 апреля около 12:30 часов в гараже своего дома мертвой в повешенном состоянии.

Муж погибшей 33-летний Ж.К и ее родные отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы, заявив, что не имеют никаких претензий. В связи с чем был составлен соответствующий акт.

У погибшей К.С. 32-летней уроженки Кара-Суйского района остались трое сыновей и одна дочь. Женщина временно нигде не работала.