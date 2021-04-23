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С 1 июня в Кыргызстане перерегистрация автомобилей будет дешевле

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- Оксана Гут
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С 1 июня в Кыргызстане перерегистрация автомобилей будет дешевле. Об этом сообщает пресс-служба ГРС при ПКР.

Национальная кампания по перерегистрации транспортных средств стартует с 1 июня и продлится до 31 декабря текущего года. Постановление

правительства подписано премьер-министром КР Улукбеком Мариповым.

Цель данной акции - удовлетворение прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем установления нулевой ставки сбора за

перерегистрацию транспортных средств в рамках исполнения Указа Президента КР "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению".

Удешевление перерегистрации авто – это временная акция. Поэтому правительство КР просит всех владельцев авто воспользоваться

возможностью льготного переоформления транспорта и зарегистрировать на себя автомобили. Это поможет в будущем избежать ряд спорных ситуаций и недоразумений, которые могут возникнуть при получении штрафов.

СПРАВКА:

Размер сбора при первичной регистрации автомототранспортных средств, ввезенных на территорию Кыргызской Республики, составляет 5 процентов, а при его перерегистрации - 0,3 процента от среднерыночной стоимости автомототранспортного средства, определяемой тарифной сеткой.


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URL: https://www.vb.kg/400020
Теги:
ГРС, налоги, правительство, штраф, Кыргызстан, автомобили, Безопасный город
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