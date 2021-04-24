В любви к Булату Минжилкиеву признались звезды оперы и президент страны

В Бишкеке продолжается IV Международный фестиваль оперного искусства имени народного артиста СССР Булата Минжилкиева. Вчера вечером в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева прошел его Гала-концерт.

В фойе театра сейчас развернута фотовыставка. Здесь гости могут увидеть черно-белые и цветные снимки, на которых любимец публики запечатлен на сцене в разных образах, во время гастрольных поездок, на репетициях, в кругу друзей и близких. Те, кто еще не успел побывать в театре в фестивальные дни, имеют возможность познакомиться с экспозицией в день закрытия смотра – в воскресенье, 25 апреля.

Гала-концерт нынешнего фестиваля начался с документального фильма "Бас, потрясший мир", посвященного Булату Минжилкиеву. Собравшиеся в этот вечер в Большом зале театра оперы и балета увидели, каким народный артист был в жизни, услышали его неповторимый голос. Своими воспоминаниями о певце поделились певец и педагог народный артист СССР Владислав Пьявко, эстрадный певец, композитор и актер, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля "Ялла", народный артист Узбекской ССР Фаррух Закиров, эстрадный певец, актер, композитор, педагог, дипломат и общественный деятель, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюль оглы и другие известные личности.

К собравшимся в театре обратился министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Кайрат Иманалиев. А затем на сцену вышел президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В своей небольшой речи глава государства отметил, что жизнь Булата Минжилкиева и его служение народу является примером для всех. Артист прославлял кыргызское искусство во всем мире, и имя его никогда не будет забыто.

Сам Гала-концерт был ярким и насыщенным. На подмостки вышли как звезды отечественной оперной сцены, так и гости из-за рубежа. Публика услышала солиста Государственного академического Большого театра России, заслуженного артиста России Павла Черных и солистку Государственного академического Мариинского театра Екатерину Шиманович. Украину представлял Сергей Замыцкий - солист Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко. Два замечательных артиста прибыли к нам из Турции – это Тунджай Куртоглу и Унюшан Кулоглу. Зрители услышали также солистку Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, заслуженного деятеля Республики Казахстан Дину Дютмагамбетову, солиста Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Айни, заслуженного артиста Республики Таджикистан Сайфулло Юсуфова и солиста Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Навои, заслуженного артиста Республики Узбекистан Кирилла Борчанинова.

Аплодировали зрители и тем, кого хорошо знают, - солистам Кыргызского национального театра оперы и балета. Этим вечером их порадовали своими голосами заслуженные артисты Кыргызстана Асель Бекбаева, Бактыбек Ыбыкеев, лауреаты международных конкурсов Заира Раимбекова, Орозбек Бакытов, а также Айзирек Момунова и Нуржигит Асанов. Завершился концерт "Половецкими плясками" из оперы "Князь Игорь" Александра Бородина в исполнении артистов хора нашего театра. За дирижерским пультом вчера был заслуженный артист Кыргызской Республики Нурматбек Полотов.