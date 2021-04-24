В ОДКБ сформируют медицинский спецназ

Организации медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности была посвящена рабочая встреча руководителей медицинских служб оборонных ведомств государств – партнеров. Она прошла в режиме видеоконференцсвязи на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ, с участием руководителей медицинских служб этих ведомств и главных военно-медицинских специалистов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

На встрече, которая прошла под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, речь шла также о медицинском обеспечении совместных учений данных войск, проведении при этом противоэпидемических мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

Начальник медицинской службы Объединенного штаба Иван Пчельников рассказал о формировании сводного медицинского отряда специального назначения в составе Миротворческих сил ОДКБ. В его состав предусматривается включить специалистов всех перечисленных государств .

Этот отряд, по словам Пчельникова, может быть эффективно использован как лечебно-эвакуационное подразделение для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях социального, природного, техногенного и биологического характера. А также - раненым и больным в ходе выполнения задач Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Кроме того, обсуждался порядок противоэпидемических мероприятий по прибытию, участию и убытию контингентов с совместных учений, вопросы организации при этом барьерных осмотров личного состава. С докладом по данной теме выступил Умар Исломзада, начальник Управления медицинской службы Министерства обороны Таджикистана, на территории которого пройдет ряд таких маневров.

Собеседники договорились продолжить обмен информацией по актуальным вопросам медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ, отметили в пресс-службе организации.