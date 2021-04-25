Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он заявил в ходе видеообращения сегодня, 25 апреля.

"Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку", - заявил политик, отметив, что продолжит выполнять обязанности премьера в полном объеме до проведения выборов.

Пашинян станет кандидатом в премьеры от правящей партии "Гражданский договор".

"Я мог подать в отставку не сегодня, но я решил сделать это именно в День гражданина. Таким образом, полученную от гражданина власть мы возвращаем ему, чтобы он решил дальнейшую судьбу власти посредством свободных, справедливых и конкурентных выборов", - заявил он.

Отмечается, что правительство Армении в полном составе также ушло в отставку. Досрочные парламентские выборы в стране пройдут 20 июня.

Напомним, протесты с требованием к Николу Пашиняну покинуть пост премьера продолжались в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе.