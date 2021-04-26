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Повремените с крупными тратами. Гороскоп с 26 апреля по 2 мая

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Овен. Критика и скептическое настроение знакомых и сослуживцев будут подталкивать к действиям, которые повлекут за собой дополнительные сложности и финансовые затруднения. Всем не угодишь, и найдется человек, который начнет высказываться на тему, что и как следует делать правильно. Выбравшись из–под чужого влияния, вы восстановите душевное равновесие и найдете возможность пополнить казну к майским праздникам.

Телец. Противостояние с руководством окажется проигрышным и непрактичным занятием. Броня безразличия окажется непробиваемой, и ваши требования повиснут в воздухе. Возможны пробуксовки с получением документов. Понимание и поддержку вы найдете среди сослуживцев и друзей. Вам не придется доказывать очевидные вещи. Понимая вас с полуслова, они включатся в совместные дела или составят компанию в тот момент, когда будет нужна моральная поддержка.

Близнецы. Сложно сейчас сходу определить, с кем вы имеете дело, либо с надежным союзником, либо с давним врагом, который умело маскируется под вашего друга. Понаблюдав за своим окружением и сделав выводы, сумеете защитить себя от новых нападок. Дальние поездки пока способны создать проблемы, но вы сможете полагаться на поддержку влиятельных людей, что позволит и оформить документы.

Рак. Должники не поторопятся с возвратом долгов, да и прочие обещания знакомых, связанные с деньгами, повиснут в воздухе. Дабы встретить майские праздники с деньгами в кармане, повремените с крупными тратами. Существенные финансовые поступления в ближайшее время не предвидятся. Ожидаются дальние поездки и получение приятных известий издалека. При разумном финансовом подходе вы получите удовольствие от загородных выездов.

Лев. Консервативность как деловых партнеров, так и некоторых людей из ближайшего окружения может не только нервировать, но и стопорить важные начинания. Оцените ситуацию и посмотрите, что можете сделать без их поддержки. Претворяя в жизнь важные задумки, вы превзойдете себя в изобретательности, что обеспечит рост доходов и карьерное продвижение. Возможны успешные покупки.

Дева. Чувство долга будет не давать покоя, заставляя тянуть все возрастающий груз забот. Поездки, встречи и некоторая работа окажутся в тягость, и, дабы не подорвать собственное здоровье, лучше от них отказаться в самом начале. Порадуйте себя беззаботным отдыхом на природе во время майских праздников. Вырвавшись из суеты повседневности, сумеете сохранить и настроение, и здоровье.

Весы. Преддверие майских праздников вскружит голову, толкая на покупки и развлечения. Поддавшись порыву эмоций и настойчивости знакомых, вы можете потратить деньги совсем не так, как хотели изначально, и разочарование от результата при отсутствии денег скажется и на отношениях. У вас появится уникальная возможность быстро завершить незапланированную работу, получив доходы, которые в будущем удастся удачно потратить.

Скорпион. Возникшее недопонимание с домочадцами и деловыми партнерами противостоянием не решить. Упорно настаивая на своем, можно зайти в тупик, который заморозит возникший спор, а вместе с ним и отношения надолго. Свежие идеи изменят ход событий. Вы сумеете заинтересовать как домочадцев, так и деловых партнеров новыми начинаниями, что позволит преодолеть недопонимание и объединит вас в достижении новых целей. Удастся перестроить планы на майские выходные и весело их провести.

Стрелец. Столкнувшись с давними соперниками, а также нерешенными проблемами как в учебе, так и делах, не пытайтесь исправить их прежними методами. Вы наступите на знакомые грабли, и результат окажется до боли предсказуемым. Отложив поездки и важные встречи, вы с пользой проведете время дома. Разобравшись с домашними делами, найдете время для отдыха, благодаря которому эмоциональное напряжение спадет, а проблемы решатся сами собой.

Козерог. Несмотря на титанические усилия, доходы, в лучшем случае, останутся на прежнем уровне, а в худшем - казна может опустеть в итоге многочисленных инвестиционных экспериментов. Покупки в кредит или долг ситуацию не спасут. Пополняйте пока багаж знаний и расширяйте круг общения. Полученные советы и знания сделают вас мудрее и сильнее. Неплохо сложатся поездки, а майские праздники лучше всего провести на природе.

Водолей. Проигрывая в спорах, вы рискуете снизить собственную самооценку, чувствуя себя уязвимым и неспособным отстоять свою точку зрения. Оставив попытки что–либо доказать, вы почувствуете себя лучше, что воодушевит на воплощение возникших идей. Появившийся прогресс на работе или в собственном бизнесе пополнит казну. Свободное время на майских праздниках посвятите покупкам. Удачные покупки повысят самооценку и поднимут настроение.

Рыбы. Сомнения и грустные воспоминания мешают общению и продвижению к намеченным целям. Накручивая себя, вы можете усложнить общение как с близкими, так и коллегами. Прервав цепочку навязчивых мыслей, вы заметите изменения вокруг вас, что вдохновит на новые планы в делах и покорение сердца любимого человека. Решения, принятые в пользу незапланированных встреч и поездок, помогут справиться с грустью и романтично провести майские праздники.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология
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