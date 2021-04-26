Верховный суд оправдал министра обороны КР Таалайбека Омуралиева.

Сегодня, 26 апреля, Верховным судом КР было рассмотрено уголовное дело в отношении Т. Омуралиева, Ж. Капарова, К. Абдырасулова, М. Базарбаева, Н. Дуйшеналиева, О. Дуйшекеева, А. Матисакова, К. Мурзабекова, К. Насирова, К. Орозматова и Э. Элеманова.

"Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 26 апреля 2021 года определение и приговор Бишкекского городского суда от 10 марта 2021 года в отношении Таалайбека Омуралиева и других отменены. Приговор Первомайского районного суда города Бишкек от 15 октября 2020 года в отношении Т. Омуралиева и других лиц оставлен в силе", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году Таалайбек Омуралиев был обвинен по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса КР по делу о незаконном выделении денег хозяйствующему субъекту в 2013 году. Решением суда он был лишен воинского звания генерал-майора и оштрафован на 5 млн сомов.

В 2018-м Бишкекский горсуд вернул Омуралиеву звание генерал-майора. А в 2020 году он был оправдан. 3 февраля этого года Таалайбек Омуралиев был назначен министром обороны.