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"На выборах в БГК большинство электората показало, что не верят в обещания"

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- Виктория Гунгер
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Скандал со снятием одной из партий, вряд ли, мог возникнуть на пустом месте. Возвращаясь к "Эмгеку" можно сделать примерный прогноз на предстоящие парламентские выборы - кандидаты должны быть элементарно конкретны в выполнении своих обещаний, уделяя внимание решению проблем избирателей на регулярной основе, пусть не в глобальных масштабах всей страны, а в рамках конкретного района или даже одной улицы. Об этом сообщил политолог Игорь Шестков.

Он отметил, что такое политическое событие, как выборы в Горкенеш, которое еще недавно прочно находилось в роли аутсайдера в выборных процессах КР, не привлекая особого внимания общественности, СМИ и соцсетей, неожиданно стало полем партийной битвы с рекордным количеством участников – 27 партий.

- У депутатов достаточно ограниченные полномочия, а по новой Конституции их могут еще подсократить в пользу исполнительной власти. Безусловно, драйва в выборной мясорубке добавили несколько факторов, главный из них – выборы в местные кенеши стали своего рода генеральной репетицией перед намеченными на осень выборами в ЖК, т.е. партиям важно было обозначить свою политическую значимость, пусть даже перед весьма скоромной аудиторией, судя по явке, - подчеркнул Шестков.

Если говорить о главном итоге плебисцита то, он продемонстрировал уход в историю успешных партий времен Атамбаева, считает политолог.

- Недавние флагманы политической жизни страны, такие как СДПК, "Республика", "Кыргызстан", "Онугуу прогресс", "Бир Бол", "Ата-мекен", либо пролетели мимо депутатских кресел, либо получили минимальное число мандатов, либо вообще отказались от участия. Наверняка, столичные избиратели впервые услышали о таких партиях, как "Ак-Бата", "Ынтымак", "Наш народ", которые будут представлять их в Горкенеше. Да и борющаяся в судах за возврат мандатов НДПК, тоже наверняка не имела широкой известности. Не всех, правда, можно считать новичками, к примеру, среди тех, кто успешно прошел через предвыборные баталии получив заветные мандаты, были партии "Эмгек", которая в 2015 была буквально в шаге от попадания в Жогорку Кенеш, и изменившая название "Ата-Журт Кыргызстан", - напомнил Шестков.

Правда, победа в Бишкеке партии известного бизнесмена Аскара Салымбекова привела "Эмгек" не только к заветным мандатам, но и к моментально прозвучавшим обвинениям в коварном подкупе голосов бишкекчан и до сих пор неопознанном административном ресурсе, сказал политолог.

- Громкие заявления в СМИ фронтмэна партии "Ак-бата" Наримана Тюлеева по этому поводу скорее можно воспринимать, как разогрев перед борьбой за мэрское кресло, чем предъявления реальных фактов о нарушениях. Впрочем, абсолютно не логично для широкомасштабного подкупа набрать в Бишкеке всего лишь около 19 тысяч голосов. Если бы был подкуп, то голосов должно было быть как минимум в два раза больше. Однако если без заинтересованного политического популизма проанализировать успехи "Эмгека" не только в столице, но и в большинстве других регионах страны, особенно в городе Токмак, где она смогла заполучить почти половину мандатов, можно увидеть долговременную работу кандидатов этой партии с электоратом, про который немало наших политиков вспоминает исключительно перед стартом предвыборной компании, - подчеркнул Шестаков.

Пожалуй, сегодня это самый надежный путь завоевать доверие у избирателя, которого за 11 лет нашего экспериментального парламентаризма щедро закидывали предвыборной агитационной "лапшой", причем достаточно примитивного содержания в виде раздачи мифического бесплатного жилья или создания несуществующих сотен тысяч рабочих мест.

- Как говорится "бумага все стерпит", но 11 апреля большинство электората просто и незамысловато "проголосовало ногами", не веря в заманчивые обещания, и скорее всего, реально голосуя за тех, кого знали в предвыборных списках. Хотя и факты подкупа тоже наверняка имели место, куда же без них. Пандемия еще в большей степени обострила восприятие кандидата, как не просто говорящую голову, а человека дела, который если и разговаривает с электоратом, то на понятном языке дел и решения повседневных проблем. Политикам придется понять, что время популистских лозунгов – это уже вчерашний день, - добавил Игорь Шестаков.


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URL: https://www.vb.kg/400093
Теги:
Бишкекский горкенеш, партии, Кыргызстан, политика, #Выборы2021
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