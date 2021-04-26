Польша решила срочно созвать саммит из-за России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил срочно созвать саммит Вишеградской группы - объединения Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра информации правительства.

Как отмечается, мероприятие должно пройти в онлайн-формате 26 апреля. Связано оно с "российским вопросом" и солидарностью с Чехией из-за ситуации со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Цель этой встречи - обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой.

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности ко взрыву 2014 года

Прага в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия "обменялись" высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств.

Взрыв произошел 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва до сих пор оставалась неизвестной; по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих. Кроме того, 3 декабря того же года во Врбетице произошел второй взрыв на складе, где тоже хранилось более десяти тонн взрывчатых веществ.

Однако в 2021 году представители чешских спецслужб заявили, что на месте взрыва во Врбетице в октябре 2014 года якобы находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году. В заявлении спецслужбы говорится, что два россиянина посетили склад, который был продан с аукциона иностранным покупателям, за день до взрыва и заложили там взрывчатку. Полиция Чехии объявила Петрова и Боширова в розыск.

Венгрия ранее не высылала российских дипломатов

Из четырех стран Вишеградской группы только Венгрия после заявлений со стороны Чехии не высылала сотрудников диппредставительства России.

Польша еще 15 апреля объявила о высылке трех российских дипломатов со своей территории. Сообщалось, что основанием стало нарушение этими лицами условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. В ответ Москва объявила персонами нон грата пятерых сотрудников польского посольства. Варшава же "оставила за собой право на адекватную реакцию" на такие действия.

Словакия в качестве солидарности с Чехией заявила о высылке российских дипломатов 22 апреля Им дали семь дней на то, чтобы покинуть страну. Тогда Москва пообещала ответить на действия словацких властей.

Вишеградская группа образована в 1991 году

Изначально в объединение сходило три страны - Польша, Венгрия и Чехословакия, а потому его называли Вишеградской тройкой или Вишеградским треугольником. Группа была создана 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вишеград, тогда же стороны подписали декларацию о стремлении к интеграции в европейские структуры. Все страны стали членами Евросоюза 1 мая 2004 года.

Источник: lenta.ru