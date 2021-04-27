Зулушев: Законы и традиции не должны противоречить желанию создания семьи

Генеральный прокурор в ходе совещания рабочей группы по реформированию уголовно-правовой системы отметил, что имеются факты, когда граждане страны согласно традициям и менталитету создают браки, при этом не всегда учитывая законодательство страны.

"Когда 17-летняя девочка рожает выясняется, что она построила семью и живет с мужем. После этого следствие дает юридическую оценку ее супругу, а за это наказание предусмотрено от 7 лет 6 месяцев до 10 лет лишение свободы. В тот же время, я считаю, необходимо принимать во внимание наш менталитет и традиции", сказал он.

Однако, указанные слова Генпрокурора были неправильно интерпретированы со стороны представителей средств массовой информации.

Так, издания 24.kg и Kaktus.Media, вырвав из контекста его слова, преподнесли слова Курманкула Зулушева как возможность для рассмотрения вопроса о разрешении половых отношений с несовершеннолетними.

В данном случае Генпрокурор акцентировал внимание на вопросе строгости наказания, предусмотренного законом, а не отказа принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления.

В свою очередь Генеральная прокуратура информирует, что искажение информации наносят урон духовно-нравственному здоровью населения и дискредитирует работу государственной власти.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры