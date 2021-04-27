Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 101.82 - 103.32

Бишкекский горсуд отпустил активиста Тилекмата Куренова под домашний арест

190  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Активиста Тилекмата Куренова отпустили из-под стражи. Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского городского суда.

26 апреля Бишкекским городским судом по результатам рассмотрения судебного материала, мера пресечения в его отношении изменена на домашний арест.

Напомним, одного из организаторов митинга против новой Конституции Тилекмата Куренова задержали 15 марта. 17 марта его водворили в СИЗО-1. Поводом для задержания активиста стали его публикации в социальных сетях, в которых усмотрели наличие призывов к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400123
Теги:
задержание, Конституция, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Арест
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  