Бишкекский горсуд отпустил активиста Тилекмата Куренова под домашний арест

Активиста Тилекмата Куренова отпустили из-под стражи. Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского городского суда.

26 апреля Бишкекским городским судом по результатам рассмотрения судебного материала, мера пресечения в его отношении изменена на домашний арест.

Напомним, одного из организаторов митинга против новой Конституции Тилекмата Куренова задержали 15 марта. 17 марта его водворили в СИЗО-1. Поводом для задержания активиста стали его публикации в социальных сетях, в которых усмотрели наличие призывов к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.