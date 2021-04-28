Глава Татарстана высказался за развитие сотрудничества с Кыргызстаном

Актуальные вопросы татарско-кыргызского сотрудничества обсудили в Казани президент Республики Татарстана Рустам Минниханов и посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат. Их встреча состоялась в рамках проходящего сейчас визита делегации КР в РТ.

Глава Татарстана тепло поприветствовав делегацию. И подчеркнул, что возглавляемая им республика последовательно выступает за тесное и взаимовыгодное сотрудничество с Кыргызстаном.

В свою очередь, посол отметила, что Кыргызстан заинтересован в развитии экономических, торговых, культурных связей с Татарстаном. И сообщила президенту РТ, что кыргызской стороной разработан проект дорожной карты по активизации двустороннего межправительственного сотрудничества по всем перспективным направлениям.

Рустам Минниханов заявил, что татарстанская сторона полностью поддерживает данную инициативу и приложит все усилия, чтобы в самые короткие сроки рассмотреть и утвердить представленный проект.

Также в ходе встречи была подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президентов КР Садыра Жапарова и РТ Рустама Минниханова 24 февраля текущего года в Москве, во время визита главы Кыргызстана в Россию.