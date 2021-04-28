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В Нур-Султане построят спорткомплекс для ЛОВЗ

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- Бакыт Басарбек
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Спортивный комплекс построят для людей с ограниченными возможностями в Нур-Султане. Об этом на своей странице в Instagram написал аким столицы Алтай Кульгинов, передает Tengrinews.kz.

Аким сообщил, что в столице ведется системная работа по расширению сети реабилитационных центров.

"Подобные медицинские центры позволяют не только поддерживать состояние здоровья горожан, но и видеть положительные результаты реабилитации. Для нас важно социализировать людей с ограниченными возможностями, чтобы они чувствовали себя в обществе комфортно", - написал Кульгинов.

Аким также поделился плановыми объектами строительства.

"В столице мы построим спортивный комплекс для людей с особенными потребностями. Там планируем внедрить такие дисциплины: футбол для слабовидящих, баскетбол на колясках, регби на колясках и так далее. Новый спортивный комплекс будет расположен рядом с Паралимпийским тренировочным центром. Таким образом, в данном спорткомплексе горожане смогут заниматься спортом, общаться с людьми, социализироваться с обществом. Что, несомненно, должно пойти на пользу физического здоровья", - отметил он.

Аким отметил, что в первой половине текущего года откроется специализированный детский сад для детей с нарушением зрения. Учреждение рассчитано на 90 мест.


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URL: https://www.vb.kg/400186
Теги:
инвалиды, Казахстан, спорт, строительство
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