МОТ предлагает внести Covid-19 в список профзаболеваний с выплатой средств

Заболевание COVID-19 должно быть включено в список профессиональных заболеваний. Такие рекомендации дает Международная организация труда. Об этом сообщил глава ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

Как отмечается, в настоящее время профсоюзами подготовлены и направлены в Правительство КР предложения по внесению изменений в соответствующее постановления.

- В случае положительного решения вопроса, смерть от коронавируса будет признана связанной с выполнением трудовых отношений. Семье погибшего от этого заболевания, к примеру, медицинского работника должно будет выплачено возмещение в сумме двадцати годовых заработков умершего, а также будут гарантироваться ежемесячные выплаты членам семьи, - подчеркнул Эльдар Таджибаев.

Уточняется, что с начала пандемии в нашей стране вследствие заражения на рабочих местах коронавирусом COVID-19 погибли более 100 медицинских работников.

- Ежегодно 28 апреля в более чем 100 странах мира отмечается Всемирный день охраны труда. Это делается для привлечения внимания к вопросам обеспечения безопасных условий труда, в целях снижения производственного травматизма и профзаболеваемости, сохранения жизни и здоровья людей. В нашей стране наиболее травмоопасными считаются горнодобывающая отрасль, сферы строительства, транспорта и энергетики. Количество зарегистрированных несчастных случаев на производстве ежегодно варьируется на уровне 150 случаев в год без учета легких случаев. Из них смертельных случаев – в среднем около 50. Более 500 работающих граждан ежегодно получают травмы, и теряют трудоспособность. В 2020 году произошло 20 смертельных случаев на производстве, - пояснил Таджибаев.

Необходимо отметить, что это официальные данные по расследованным несчастным случаям. На многих предприятиях неформального сектора, где нет профсоюзов и работники не знают своих трудовых прав, такие случаи остаются латентными. Истинное количество трудовых увечий и смертей на производстве намного больше.

- Основными причинами таких случаев является неисполнение требований и норм охраны труда и техники безопасности, необеспечение средствами индивидуальной защиты, необходимыми материалами, механизмами, запчастями, отсутствие контроля со стороны службы охраны труда или вообще ее отсутствие, не прохождение сотрудниками обучения, инструктажа и др. Работодатели должны быть более ответственными в вопросах охраны труда, так как речь идет о самых главных жизненных ценностях – здоровье и жизни людей, - заключил Эльдар Таджибаев.