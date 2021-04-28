Врачей КР обучают основам современной искусственной вентиляции легких

Врачи-реаниматологи Кыргызстана обучаются практическим навыкам по оказанию респираторной поддержки пациентам с COVID-19 и основам современной искусственной вентиляции легких.

Так, в рамках Экстренного Проекта по COVID-19, финансируемого Всемирным Банком, с 19 по 28 апреля 2021 года, 60 врачей-реаниматологов из Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей проходят обучающие тренинги по оказанию респираторной поддержки пациентам с COVID-19. Тренинги направлены на повышение потенциала врачей- реаниматологов в целях проведения качественной вентиляции легких и оказания респираторной поддержки пациентам с COVID-19, а также снижения летальности пациентов от COVID-19. Программа тренингов составлена на основе 5-го клинического протокола МЗ КР, изданного 16 апреля, 2021 года.

Как отметил врач -реаниматолог Таласской областной больницы, Джунусалиев Кубан, в рамках обучения реаниматологи улучшат практические навыки по современным методам искусственной вентиляции легких, что позволит повысить качество лечения пациентов с COVID- 19.

Аналогичные обучающие тренинги для врачей- реаниматологов Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей пройдут в мае 2021 года в городе Ош.

Цел проекта - содействие Правительству Кыргызской Республики в укреплении способности реагирования на пандемию COVID – 19, путем обеспечения надлежащих профилактических мер, закупки лекарственных средств, расходных материалов и медицинского оборудования, а также улучшение условий в организациях здравоохранения.