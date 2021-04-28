Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 101.82 - 103.32

Врачей КР обучают основам современной искусственной вентиляции легких

147  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Врачи-реаниматологи Кыргызстана обучаются практическим навыкам по оказанию респираторной поддержки пациентам с COVID-19 и основам современной искусственной вентиляции легких.

Так, в рамках Экстренного Проекта по COVID-19, финансируемого Всемирным Банком, с 19 по 28 апреля 2021 года, 60 врачей-реаниматологов из Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей проходят обучающие тренинги по оказанию респираторной поддержки пациентам с COVID-19. Тренинги направлены на повышение потенциала врачей- реаниматологов в целях проведения качественной вентиляции легких и оказания респираторной поддержки пациентам с COVID-19, а также снижения летальности пациентов от COVID-19. Программа тренингов составлена на основе 5-го клинического протокола МЗ КР, изданного 16 апреля, 2021 года.

Как отметил врач -реаниматолог Таласской областной больницы, Джунусалиев Кубан, в рамках обучения реаниматологи улучшат практические навыки по современным методам искусственной вентиляции легких, что позволит повысить качество лечения пациентов с COVID- 19.

Аналогичные обучающие тренинги для врачей- реаниматологов Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей пройдут в мае 2021 года в городе Ош.

Цел проекта - содействие Правительству Кыргызской Республики в укреплении способности реагирования на пандемию COVID – 19, путем обеспечения надлежащих профилактических мер, закупки лекарственных средств, расходных материалов и медицинского оборудования, а также улучшение условий в организациях здравоохранения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400203
Теги:
Всемирный банк, Кыргызстан, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  