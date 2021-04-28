Глава регионального сектора ГУ "Унаа" ГРС возместил нанесенный ущерб

Руководитель регионального сектора ГУ "Унаа" ГРС Ноокенского района "О.М.А" возместил в пользу государства более 3 млн сомов по факту незаконного оформления дорогостоящих автомашин. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, в связи с этим "О.М.А." изменена мера пресечения под домашний арест.

Напомним, 9 апреля 2021 года ГКНБ КР была выявлена и пресечена коррупционная схема по незаконному оформлению дорогостоящих автотранспортных средств, пригнанных из Республики Абхазия и не прошедших таможенное декларирование.

В ходе досудебного производства было установлено, что на основании фиктивных транзитных регистрационных документов якобы Российской Федерации были поставлены на учет две автомашины марки "Лексус GX" с выдачей техпаспортов и государственных номерных знаков Кыргызской Республики. Тем самым государству был нанесен ущерб в виде потерь от уплаты таможенных пошлин более чем в 3 млн. сомов.