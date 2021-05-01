В РФ открыли памятник маршалу СССР Язову, считавшему себя панфиловцем

В Подмосковном городе Мытищи, на Федеральном военном мемориальном кладбище открыли памятник последнему маршалу Советского Союза Дмитрию Язову. Его судьба была тесно связана и с Центральноазиатским регионом, а сам он называл себя панфиловцем.

Памятник открыли генеральный инспектор Минобороны РФ генерал армии Александр Белоусов и зять маршала Язова Александр Лосик. На торжественной церемонии присутствовали представители управления генеральных инспекторов Минобороны, руководящий состав Главкомата Сухопутных войск, курсанты Московского суворовского училища, представители Юнармии и родственники маршала.

Выступивший на церемонии первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Цыганков отметил мужество и стойкость маршала Язова и других полководцев послевоенного периода.

"Их безграничная любовь к Родине, преданность Отечеству сегодня являются для нас важнейшим нравственным ориентиром. Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки в своих сегодняшних делах и поступках", – добавил Цыганков.

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался 25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни. 27 февраля его похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.

Часть богатой на события и испытания биографии маршала связана и с Центральноазиатским регионом, включая Кыргызстан. И – с легендарной Панфиловской дивизией, в которой он успел послужить в первые месяцы после окончания Великой Отечественной войны в звании старшего лейтенанта:

"Я прибыл в эстонский город Хаапсалу, где дислоцировалась нужная мне часть. Оказалось, она находится как раз в составе овеянной боевой славой дивизии. Так я стал панфиловцем. Спустя некоторое время, получив новое назначение, убыл в другое место. Но месяцы, проведенные в рядах 8–й Гвардейской, навсегда остались в памяти. В дальнейшем судьба вновь свела меня с этим соединением. А именно: в бытность командующего войсками Среднеазиатского военного округа в 1980–1984 годах. Дивизия тогда уже дислоцировалась на территории Кыргызстана, где располагается и по нынешний день", - рассказывал Язов в своей книге "Панфиловцы в боях за Родину".

В 1987–м он возглавил Минобороны СССР, был последним из военачальников, кому присвоили звание маршала Советского Союза. В 1991–м поддержал ГКЧП, подвергся аресту, однако позже его освободили и амнистировали. После отставки он занимал должность генерального инспектора Минобороны РФ.

В своем интервью "Вечернему Бишкеку", которое Язов дал несколько лет назад на состоявшемся в Москве вечере памяти бывшего военкома Киргизской ССР генерал–майора Ивана Панфилова, Дмитрий Тимофеевич высказал искреннее сожаление по поводу негатива, который обрушился после распада СССР на армию. И также посетовал: "Это позор, что, с одной стороны, мы сегодня чтим память тех, кто сражался в Великую Отечественную, а с другой - пренебрегаем их же заветами - быть едиными, сплоченными, горячо любить нашу общую Родину".

Экс–министр обороны СССР подчеркнул: в тот критический для всей страны период Москву от фашистской армады защищали всего несколько воинских соединений. Одним из них была сформированная во Фрунзе и в Алма–Ате Панфиловская дивизия.