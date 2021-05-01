Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 102.05 - 103.50

В РФ открыли памятник маршалу СССР Язову, считавшему себя панфиловцем

83  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Подмосковном городе Мытищи, на Федеральном военном мемориальном кладбище открыли памятник последнему маршалу Советского Союза Дмитрию Язову. Его судьба была тесно связана и с Центральноазиатским регионом, а сам он называл себя панфиловцем.

Памятник открыли генеральный инспектор Минобороны РФ генерал армии Александр Белоусов и зять маршала Язова Александр Лосик. На торжественной церемонии присутствовали представители управления генеральных инспекторов Минобороны, руководящий состав Главкомата Сухопутных войск, курсанты Московского суворовского училища, представители Юнармии и родственники маршала.

Выступивший на церемонии первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Цыганков отметил мужество и стойкость маршала Язова и других полководцев послевоенного периода.

"Их безграничная любовь к Родине, преданность Отечеству сегодня являются для нас важнейшим нравственным ориентиром. Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки в своих сегодняшних делах и поступках", – добавил Цыганков.

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался 25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни. 27 февраля его похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.

Часть богатой на события и испытания биографии маршала связана и с Центральноазиатским регионом, включая Кыргызстан. И – с легендарной Панфиловской дивизией, в которой он успел послужить в первые месяцы после окончания Великой Отечественной войны в звании старшего лейтенанта:

"Я прибыл в эстонский город Хаапсалу, где дислоцировалась нужная мне часть. Оказалось, она находится как раз в составе овеянной боевой славой дивизии. Так я стал панфиловцем. Спустя некоторое время, получив новое назначение, убыл в другое место. Но месяцы, проведенные в рядах 8–й Гвардейской, навсегда остались в памяти. В дальнейшем судьба вновь свела меня с этим соединением. А именно: в бытность командующего войсками Среднеазиатского военного округа в 1980–1984 годах. Дивизия тогда уже дислоцировалась на территории Кыргызстана, где располагается и по нынешний день", - рассказывал Язов в своей книге "Панфиловцы в боях за Родину".

В 1987–м он возглавил Минобороны СССР, был последним из военачальников, кому присвоили звание маршала Советского Союза. В 1991–м поддержал ГКЧП, подвергся аресту, однако позже его освободили и амнистировали. После отставки он занимал должность генерального инспектора Минобороны РФ.

В своем интервью "Вечернему Бишкеку", которое Язов дал несколько лет назад на состоявшемся в Москве вечере памяти бывшего военкома Киргизской ССР генерал–майора Ивана Панфилова, Дмитрий Тимофеевич высказал искреннее сожаление по поводу негатива, который обрушился после распада СССР на армию. И также посетовал: "Это позор, что, с одной стороны, мы сегодня чтим память тех, кто сражался в Великую Отечественную, а с другой - пренебрегаем их же заветами - быть едиными, сплоченными, горячо любить нашу общую Родину".

Экс–министр обороны СССР подчеркнул: в тот критический для всей страны период Москву от фашистской армады защищали всего несколько воинских соединений. Одним из них была сформированная во Фрунзе и в Алма–Ате Панфиловская дивизия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400332
Теги:
памятник, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  