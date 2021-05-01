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Садыр Жапаров по телефону переговорил с Эмомали Рахмоном

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня, 1 мая, провели переговоры по телефону.

Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ стран. Также Президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе.

В ходе телефонного разговора, главы Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон.

Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Кыргызстана и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы.

Помимо этого, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подчеркнули, что на данный момент межправительственные комиссии двух стран проводят совместную работу по разрешению всех имеющихся вопросов.

Президенты Кыргызстана и Таджикистана особо подчеркнули важность о недопущении провокаций, влияющей на стабилизацию ситуации в приграничных районах.


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URL: https://www.vb.kg/400344
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, приграничные конфликты
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