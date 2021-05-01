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В посольстве КР в Москве приспущен государственный флаг

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- Евгений Денисенко
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В посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации приспущен государственный флаг. 1-2 мая в КР объявлены дням траура в память о соотечественниках, ставших жертвами вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области.

Также в дипмиссии открыта книга соболезнований для представителей дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в РФ.

Как сообщили в посольстве, при нем создан штаб Добра "Помощь Баткену" для желающих оказать поддержку жителям Баткенской области, пострадавшим в ходе данного конфликта. Прием гуманитарной помощи осуществляется сотрудниками посольства, а штаб работает с 9.00. до 19.00 часов в здании дипмиссии ежедневно.

"Каждый неравнодушный гражданин Кыргызстана, находящийся в Москве, может оказать содействие в сборе средств в виде продуктов, одежды, лекарств и других предметов", - подчеркнули в посольстве.


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URL: https://www.vb.kg/400348
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан
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