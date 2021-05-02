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Спектакль "Дерево желаний" театра "МЕСТО Д..." покажут на фестивале NONAME

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- Анастасия Карелина
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Спектакль бишкекского театра "МЕСТО Д…" приглашен на Третий международный фестиваль независимого театра NONAME. Событие должно состояться с 1 по 13 июня в Москве в Центре имени Мейерхольда (ЦИМ).

В этом году на фестивале будут представлены театральные работы из России, Германии, Казахстана и Кыргызстана. Программа уже составлена. Билеты продаются. Показ спектакля театра "МЕСТО Д…" намечен на 9 июня.

Приглашение независимая бишкекская труппа получила от директора Центра имени Мейерхольда и куратора международного фестиваля независимого театра NONAME Елены Ковальской. Она увидела видеозапись "Дерева желаний" и решила непременно пригласить его в Москву.

Пластический театральный коллаж – именно так определен жанр данного представления. Проект был осуществлен при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан". Поставила спектакль режиссер Ксения Петренко из Санкт-Петербурга.

"Дерево желаний" – это своеобразное размышление о старости, полное актерских импровизаций, элементов пластического и документального театра. К публике выходят актрисы Александра Багдасарова, Ольча Щетинина, Ника Щегай, Алена Иргашева и Жибек Бирикова. Они говорят о возрасте, страхах, одиночестве, прошлом и настоящем. В основу спектакля легли реальные истории пожилых бишкекчанок, вспомнивших свою юность, молодость, трудные времена и счастливые мгновения.


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URL: https://www.vb.kg/400358
Теги:
театр, фестиваль, Москва, Кыргызстан
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