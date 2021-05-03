Безопасность граждан в Баткенской области под полным контролем силовиков

Безопасность граждан в Баткенской области находится под полным контролем силовых структур. Об этом заявляет пресс-служба МВД КР.

По состоянию на 3 мая обстановка стабильная во всех районах и селах Баткенской области на кыргызско-таджикской границе.

"За указанный период обстановка в приграничных районах была спокойной, других инцидентов в ночное время не зафиксированы. Безопасность в приграничных селах контролируется сотрудниками милиции, а также внутренними войсками и другими силовыми структурами. Сотрудники ОВД усиливают безопасность на блокпостах и в приграничных районах", - сообщают в ведомстве.

Первый заместитель министра внутренних дел КР Суйун Омурзаков вместе с милицейскими патрулями посещает села вдоль кыргызско-таджикской границы, где произошли столкновения. Глава ведомства совместно с сотрудниками милиции и добровольными народными дружинами встречается с гражданами, объясняет о соблюдении безопасности на местах и о необходимости предотвращения любых правонарушений.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают круглосуточную работу в Баткенской области в целях поддержания общественного порядка и безопасности, предотвращения противоправных действий.