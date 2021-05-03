Генпрокуратура РТ возбудила уголовное дело в отношении военнослужащих КР

По факту вооруженного нападения на джамоат Чоркух города Исфара 29 апреля, совершенного группой военнослужащих и местного населения Кыргызстана, Генпрокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело, сообщает asiaplustj.info.

"По факту вооруженного нападения в 11 часов 29 апреля на джамоат Чоркух города Исфара, совершенного группой военнослужащих и местного населения Кыргызстана в составе примерно 200 человек, Генпрокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело по статьям 395 (агрессивная война) и 104 (убийство) УК Таджикистан", - сообщает пресс-центр Генпрокуратуры РТ.

По сообщению прокуратуры, зачинщиком провокации были военнослужащие пограничных войск Кыргызстана.

"В результате вооруженного нападения получили ранения, в том числе, и мэр Исфары Баховаддин Баходурзода, и погибли граждане Таджикистана", - сообщает Генпрокуратура.

По данным этого ведомства, далее в конфликт были вовлечены еще больше солдат и офицеров, граждан соседней страны, в ход было пущено, наряду с холодным оружием, боевое вооружение и бронетехника.

"Были разрушены дома, объекты различного назначения Таджикистана. Генпрокуратура Таджикистана заявляет, что таким образом кыргызская сторона нарушила Устав ООН, посягнув на территориальную целостность Таджикистана", - говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура Кыргызстана завела уголовное дело по факту столкновений в Баткенской области 29 апреля. Кыргызская сторона заявила о нарушении договора между Кыргызстаном и Таджикистаном о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года. Дело заведено по статье 380 "Преступление против мира" Уголовного кодекса Кыргызстана. Расследование досудебного производства поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников ГКНБ, МВД и Военной прокуратуры КР.

МВД Кыргызстана возбудило 11 уголовных дел по событиям на границе с Таджикистаном, сообщал на брифинге замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.

"Возбуждено 11 дел по статьям "Убийство", "Массовые беспорядки", "Преступления против мира", "Хулиганство", "Незаконное пересечение границы", - говорил.

Конфликт местных жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. В столкновениях между кыргызскими и таджикскими пограничниками погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20210503/genprokuratura-tadzhikistana-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-kirgizskih-voennosluzhatshih-napavshih-na-isfaru