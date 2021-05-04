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В Бишкеке трое мужчин похитили несовершеннолетнего парня

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- Оксана Гут
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В Бишкеке трое мужчин похитили 17-летнего парня. Подозреваемые установлены и доставлены в милицию, сообщает пресс-служба УПСМ.

3 мая примерно в 16:40 часов на линию "102" поступил вызов о том, что на улице Кольбаева г. Бишкек похитили несовершеннолетнего парня.

"По прибытию инспекторов патрульной милиции на место происшествия было установлено, что по вышеуказанному адресу с применением силы неизвестные лица на неизвестной автомашине белого цвета похитили несовершеннолетнего У.Ж. 2004 года рождения, после чего скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении ведомства.

При проведении розыскных мероприятий установлены подозреваемые гр. С.И. 1991 года рождения, гр.У.К. 1997 года рождения, гр. А.Н. 1992 года рождения. Они доставлены в УВД Свердловского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков в УВД Свердловского района г. Бишкек и начато досудебное производство по статье 170 (Похищение человека) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

Как уточнили редакции в УПСМ, в милицию обратились очевидцы. С подростков в настоящее время все хорошо. Все обстоятельства происшествия выясняются.


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URL: https://www.vb.kg/400428
Теги:
несовершеннолетние, похищение, уголовная ответственность, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, пропал ребенок
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