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Обвинительный приговор в отношении Равшана Сабирова отменен

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- Оксана Гут
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Обвинительный приговор в отношении экс-министра социального развития КР Равшана Сабирова отменен. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

"Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 20.04.2021 года ходатайство адвоката в интересах Равшанбека Сабирова по вновь открывшимся обстоятельствам в соответствии с заключением прокурора удовлетворено. Постановление Верховного суда от 23.05.2013 года и приговор Бишкекского городского суда от 07.03.2013 года в отношении Равшана Сабирова были отменены. Уголовное дело направлено на новое апелляционное рассмотрение". - говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта 2013 года Бишкекский горсуд приговорил Равшана Сабирова к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, признав виновным в получении взятки от иностранной компании, занимающейся международным усыновление. Его помощника Тахира Мирзаахмедова, на чьи показания ссылалось обвинение, приговорили к трем годам лишения свободы. 23 мая того же года Верховный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении экс-министра социального развития. Сам Сабиров и его сторонники тогда назвали приговор "заказом властей".


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URL: https://www.vb.kg/400431
Теги:
Верховный суд, приговор, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, Арест, Равшан Сабиров
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