Юные артисты "Ак Шоолы" помогают детям сел Баткенской области

Юные артисты Народного образцового театрализованного детского хора "Ак Шоола" и их родители отправили помощь жителям сел, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикской границе. Груз весом в более чем одну тонну уже прибыл на место.

Как рассказала корреспонденту VB.KG руководитель коллектива "Ак Шоола", заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, отличник народного образования Гульмира Эсенгулова, в ходе акции под названием "Дети - детям" удалось собрать груз весом более 1000 килограммов. Это пятьдесят одна коробка по двадцать килограммов каждая. Внутри продукты, сладости, мыломоющие и гигиенические средства. Также один из выпускников "Ак Шоолы" принес мешок сахара и чай. А еще бишкекчане собрали детские вещи, одежду, передали конверты с деньгами.

"Мы решили оказать точечную помощь. На каждой коробке указали фамилию семьи, в которую ее нужно доставить, и имя ученика нашего хора, чья семья собирала груз. Их получит пятьдесят одна семья", - пояснила Гульмира Эсенгулова.

Остаться в стороне известный столичный коллектив просто не мог. На предложение собрать для пострадавших самое необходимое откликнулись и нынешние участники хора, и его выпускники.

"Когда я услышала о том, что происходит на юге, сразу же стала звонить моей ученице, живущей там. Асель я знаю с малых лет. Она сначала занималась в "Ак Шооле", а затем уже работала в коллективе. Сейчас Асель замужем, живет в одном из сел Баткенской области. Она рассказала, что люди были в шоке, многие убежали в горы. Я попросила составить список семей, нуждающихся в помощи. Сама не ожидала, что мы так быстро сможем все собрать и отправить. От всего сердца хочу поблагодарить родителей наших ребят, выпускников хора, принявших участие в акции. Люди в настоящий момент уже начали получать помощь. Важно, чтобы дети ни в чем не нуждались", - добавила Гульмира Эсенгулова.